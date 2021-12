há 1 horas 08:23

Benfica quer esperar que o mercado anime por Darwin Núñez





Domingos Soares de Oliveira assume a importância do mercado de transferências volte a mexer no próximo verão de forma a que as águias consigam ter "resultados em linha com os últimos anos". Nesse capítulo, o nome de Darwin Núñez continua a ser aquele que poderá gerar uma maior receita aos cofres das águias. Tal como Record deu conta na edição de ontem, Rui Costa já travou o aceno do Newcastle, disposto a chegar aos 50 M€. Isto, para além do uruguaio ter ainda vários emblemas interessados nos seus serviços, fator que pode ser determinante para as contas finais da SAD benfiquista.