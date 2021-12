há 1 horas 09:03

Em Inglaterra voltam a colocar Ronaldo na Rota do Real Madrid



Reuters

O site inglês 'Football Insider' avança que Cristiano Ronaldo pode regressar ao Real Madrid no mercado de inverno. O portal adianta que o perfil do craque português não se adapta ao estilo de jogo de forte pressão que o alemão Ralf Rangnick pretende implementar no Manchester United e que por isso o nome do capitão da Seleção Nacional volta a vincular-se ao clube de Madrid, à semelhança do que sucedeu no verão.