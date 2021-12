há 31 min 08:26

Adeus ao futebol de Sergio Agüero?



Reuters

Em Espanha voltam a surgir notícias sobre a condição física de Sergio Agüero e não são as melhores. Agora o jornal 'El Periodico' assegura que o avançado argentino do Barcelona vai anunciar quarta-feira o adeus ao futebol, depois da arritmia cardíaca que sofreu no passado dia 30 de outubro, durante o jogo com o Alavés.