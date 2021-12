há 20 min 09:44

De olho mas longe de loucuras: Real Madrid quer Haaland mas sem perder a cabeça





Com a aproximação da abertura do mercado de transferências, o futuro de Erling Haaland volta a estar em cima da mesa. Barcelona e Real Madrid são alguns dos clubes interessados no avançado do Borussia Dortmund e Joan Laporta, presidente dos catalães, reuniu mesmo recentemente com o agente do jogador, Mino Raiola. Já o Real Madrid não realizou qualquer reunião com o referido agente e, segundo a 'Marca', vai assistir às movimentações em torno do jogador de fora