há 1 horas 08:34

Florentino quis saber opinião sobre Haaland e Mbbapé





Hugo Sánchez, antigo jogador do Real Madrid, revelou à Cadena Cope que Florentino Pérez quis saber a sua opinião sobre se devia avançar para a contratação de Mbappé ou Haaland: "Tive a oportunidade de falar com o presidente e ele perguntou-me o que é que me pareciam estes dois jogadores para o Real Madrid. Eu disse-lhes que o Real Madrid está habituado a ter os melhores do mundo. É bom que venham os dois. São diferentes. Haaland é um rematador. Mbappé é um todo o terreno. Mbappé é como Benzema. Haaland es parecido a Cristiano.".