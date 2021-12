há 19 min 08:18

Bruno Pinheiro no Estoril até 2023

Terminou a novela de Natal do Estoril. Aparentemente com quase todos os envolvidos satisfeitos com o resultado, excepto os turcos. Bruno Pinheiro tem contrato com os canarinhos até 2023 e, por agora, vai continuar a ser o treinador da equipa da Linha, atual 5ª classificada na Liga.