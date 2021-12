há 14 min 08:53

Mbappé prefere esperar por março para resolver futuro

O encontro dos 'oitavos' da Champions entre Real Madrid e PSG coloca Mbappé num impasse quanto ao seu futuro, de acordo com o 'As'. Isto porque o internacional francês e a família preferem esperar pelo final da eliminatória, em março do próximo ano, para depois sim assinar pelos merengues, o que, recorde-se, poderá acontecer a custo zero visto que termina contrato com o PSG em junho de 2022. Desta forma, Mbappé evitaria qualquer tipo de conflito com os adeptos dos dois clubes, avança a mesma fonte.