há 18 min 08:46

Defesa central na agenda do Sporting para janeiro





Com o mercado de inverno ao virar da esquina, Rúben Amorim admitiu a entrada – ou saída – de jogadores e levantou o véu sobre a estratégia do Sporting, que olha não só ao presente como aos "anos seguintes". E no plano do leão, apurou Record, enquadra-se a contratação de um central, uma espécie de uma prenda no sapatinho do técnico para um sector que tem sido bastante fustigado, entre lesões, suspensões ou baixas por Covid-19.