há 50 min 09:23

Hulk deu nega a Felipe Melo





Hulk teve uma temporada em cheio no Brasil ao ser campeão no país ao serviço do Atlético Mineiro, além de melhor marcador do Brasileirão, mas o ex-FC Porto podia ter tido um destino diferente. Isto pois o ex-médio do Palmeiras, Felipe Melo, confidenciou que Hulk esteve perto de rumar ao emblema de Abel Ferreira.