Imprensa brasileira diz que Flamengo não vai pagar rescisão de Jesus mas que quer negociar

O 'Globo Esporte' explica esta quinta-feira que o Flamengo não vai pagar a cláusula de rescisão de Jorge Jesus. O clube carioca, interessado no regresso do treinador português, não planeia pagar os cerca de 6 milhões de euros que constam no contrato do técnico com o Benfica, mas estará disposto a negociar.