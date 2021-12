Mercado a mexer: todos os rumores e confirmações ao minuto

há 29 min 09:19

Mancha está mais perto do Portimonense

O interesse do Portimonense no lateral-esquerdo brasileiro Mancha, de 20 anos, já noticiado pelo nosso jornal, conheceu novos capítulos, que apontam para a possibilidade do negócio ficar fechado muito em breve. Segundo informações chegadas do Brasil, a SAD do Portimonense já iniciou contactos com os representantes do jogador e com os responsáveis da Chapecoense, clube ao qual Mancha está ligado contratualmente até ao fim de 2023.