há 13 min 10:55

Noussair Mazraoui pode rumar ao Barcelona

O jornal 'AS' adianta que o futuro do lateral marroquino Noussair Mazraoui deverá passar pelo Barcelona. Em final de contrato com o Ajax, Mazraoui poderá rumar em janeiro aos catalães numa possível troca com Sergiño Dest ou então apenas no final da época, aí nesse caso sem qualquer custo associado. Uma coisa é certa: o marroquino não continuará no Ajax, como confirmou Edwin van der Sar, director general do emblema holandês.