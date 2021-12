há 1 horas 08:12

Em França garantem que o PSG vai ficar com Nuno Mendes



O PSG vai assegurar a aquisição do passe de Nuno Mendes no final de 2021/22 por 40 milhões de euros. A garantia é dada pela imprensa francesa (Le10Sport) que revela a satisfação dos dirigentes com o rendimento do defesa esquerdino na primeira metade da época.