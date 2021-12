há 24 min 08:25

Paulo Sousa pode ser oficializado hoje no Flamengo



Reuters

O presidente do Flamengo viajou para a Europa e reuniu-se ontem com Paulo Sousa, na Galiza, dando início ao planeamento do ano de 2022. De acordo com o ‘Globoesporte’, Rodolfo Landim acredita que o anúncio da captura do ainda selecionador da Polónia poderá ter lugar ainda hoje... ou o mais tardar no final da semana. Essa questão está naturalmente dependente da rescisão contratual com a federação polaca.



Saiba tudo aqui.