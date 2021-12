há 20 min 09:01

At. Mineiro e Jorge Jesus negoceiam: hoje há nova reunião com a presença de mecenas do clube

Jorge Jesus prepara-se esta quinta-feira para se voltar a reunir com representantes do Atlético Mineiro. Depois de uma primeira reunião por videochamada com Rodrigo Caetano, diretor para o futebol do 'Galo', o antigo treinador do Benfica vai realizar esta quinta-feira uma segunda reunião com o clube brasileiro, avança o site 'Globoesporte'. Leia aqui o artigo completo.