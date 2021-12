há 1 horas 08:53

Espanyol quer Toni Martínez

Não obstante o facto de nesta altura estar ausente das primeiras opções de Sérgio Conceição, Toni Martínez continua a agitar o mercado. Depois de noticiado o interesse da Fiorentina e do Hertha Berlim, agora foi a vez do Espanyol ser colocado na órbita do avançado do FC Porto. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o espanhol, de 24 anos, está na agenda do clube catalão para reforçar o seu ataque no próximo verão.



Leia a notícia completa