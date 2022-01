há 1 horas 10:06

Aubameyang de volta a casa que bem conhece?

Pierre-Emerick Aubameyang continua à parte no Arsenal e não parece haver jeitos da situação mudar... A saída do jogador já em janeiro pode vir mesmo a ser uma realidade com vários clubes a perfilarem-se a corrida - o Barça será, à partida, o mais forte candidato mas de França, segundo o 'Mirror', chega agora o interesse do St. Etienne, equipa no qual o gabonês despontou e de onde saiu para o Borussia Dortmund em 2013.