há 2 horas 08:42

A poupança de 60 milhões no Real Madrid em... três salários

Escreve hoje o 'AS' que as possíveis saídas de Bale, Isco e Marcelo podem fazer com que o Real Madrid poupe 60 milhões de euros em salários, o que pode facilitar a chegada de reforços. Os três jogadores termina contrato a 30 de junho e numa altura em que nomes como Haaland e Mbappé ganham cada vez mais força no radar dos merengues, todos os milhões contam...