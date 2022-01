há 15 min 09:20

Lucas Paquetá prioridade para o Paris Saint-Germain



Action Images

Lucas Paquetá, jovem internacional brasileiro de 24 anos, é um dos principais objetivos do Paris Saint-Germain para o mercado de transferências do próximo verão. A informação é avançada esta quinta-feira pelo jornal francês 'L'Équipe', afirmando que o perfil do médio-ofensivo do Lyon encaixa "perfeitamente" naquilo que Leonardo, diretor desportivo dos parisienses, pretende para o meio-campo da equipa.