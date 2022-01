há 59 min 08:22

Apontados treinadores ao Manchester United

O jornal 'The Times' aponta Ten Hag, atualmente no Ajax, como treinador do Manchester United na próxima temporada, mas os jornais ingleses apontam outros nomes, nomeadamente Mauricio Poquettino, atual treinador do PSG, que seria substituído no Parque dos Príncipes por Zinedine Zidane.