há 1 horas 08:45

Arsenal não desiste de Renato Sanches



Getty Images

O site espanhol 'fichajes.net' avança o treinador do Arsenal insiste na contratação de Renato Sanches, internacional português do Lille que também já foi colocado na órbita do Barcelona. O médio é visto por Mikel Arteta como uma boa alternativa a Granit Xhaka ou a Martin Odegaard.