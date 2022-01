há 1 horas 08:29

Dybala quer deixar a Juventus



A renovação de Paulo Dybala com a Juventus parecia bem encaminhada, mas o jornalista César Luis Merlo, especialista em transferências, avança agora que o jogador argentino está disponível para ouvir propostas, com o intuito de deixar Turim no final da época. O avançado não gostou que o clube tivesse tivesse mudado as condições acordadas.