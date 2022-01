Klopp e a renovação com Salah: «Assinar um grande contrato não é como comprar um smartphone...»

Jürgen Klopp abordou a possível renovação de contrato com Salah, que termina vínculo com o Liverpool em julho de 2023, e teceu um declaração curiosa. "Assinar um grande contrato não é como comprar um smartphone onde apenas se assina uma coisa e pronto. Não diria que há um problema, para ser honesto, são conversas. Há muitas coisas para considerar", atirou.

