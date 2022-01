há 4 min 09:41

Kim Min-jae é um alvos do FC Porto para reforçar defesa

Kim Min-jae é um dos possíveis alvos do FC Porto neste mercado de transferências, de acordo com o jornalista Ekrem Konur. O central do Fenerbahçe, de 25 anos, não é prioritário, pelo que existem outros nomes em cima da mesa com quem os dragões estarão a negociar, avança a mesma fonte.





Kim Min-jae is on FC Porto's short transfer list.



If Porto does not receive a positive response from the names it is negotiating with, they will make an offer to Fenerbahce for Min-Jae. #FCP #FCPorto #Fenerbahçe https://t.co/CVZJQU9B9G

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 18, 2022