há 15 min 08:25

Ingleses colocam Mourinho na rota do Everton



EPA

O Everton procura um treinador, depois do despedimento de Rafa Benítez, e o jornal inglês 'The Sun' diz que o dono do clube, Farhad Moshiri, e presidente, Bill Kenwright, vão falar com Wayne Rooney. Mas José Mourinho também está a ser considerado, segundo a mesma publicação, isto embora o treinador português já tenha avisado que está feliz na Roma.