há 1 horas 07:43

Paços de Ferreira na expectativa por Eustáquio



As negociações que visam a transferência de Stephen Eustáquio, por empréstimo, do P. Ferreira para o FC Porto, não conheceram avanços significativos nas últimas horas, com as partes ainda sem acordo no que diz respeito ao valor da cláusula de opção de compra a exercer pelos azuis e brancos, no final da temporada. Mais informação aqui.