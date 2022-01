há 1 horas 08:32

Jorge Mendes encarregue de levar Rúben Semedo para o FC Porto



Reuters

O dossiê central conheceu avanços, com o empresário Jorge Mendes a tomar as rédeas à operação que visa transferir o internacional português, Rúben Semedo, do Olympiacos para o FC Porto. Com a janela de mercado de janeiro a aproximar-se rapidamente do fecho, o superagente assumiu a missão de dar gás ao processo para acelerar a conclusão do mesmo.



Saiba mais aqui.