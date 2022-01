há 34 min 08:23

Holanda 'pisca o olho' a Guardiola



Reuters

Pep Guardiola termina contrato com o Manchester City em junho do próximo ano e, apesar de ainda faltar algum tempo, o técnico catalão já começa a receber algumas propostas. De acordo com o jornal britânico 'The Sun', uma delas é da Federação Holandesa de Futebol, que quer o treinador para orientar a seleção do país.