Antiga dupla do Benfica a caminho do Atlético Madrid





Daniel Wass, lateral-direito do Valencia, e Reinildo Mandava, lateral-esquerdo do Lille, estão muito perto de reforças as alas do Atlético Madrid, avança esta segunda-feira o jornal espanhol 'Marca'.

O internacional dinamarquês, de 32 anos, representou o Benfica na temporada 2011/12, depois de se transferir para as águias proveniente do Brondby IF, apesar de não ter somado qualquer jogo oficial pelos encarnados. No último verão, chegou a ser associado a uma possível transferência para o Sporting, mas acabou por continuar em Valencia, clube que representou nas últimas quatro temporadas.

Já Reinildo Mandava esteve no Benfica entre 2015 e 2018, tendo somado apenas um jogo pela equipa B das águias. Durante esse período, o lateral esteve emprestado ao Fafe, Sporting de Covilhã e Belenenses SAD, antes de rumar aos franceses do Lille, que ainda representa.