há 2 horas 07:43

Edwards aliado no assalto final do Sporting



José Reis

A menos de uma semana do ponto final no mercado de inverno, o Sporting está confiante de que as negociações por Marcus Edwards, avançado de 23 anos do V. Guimarães, vão chegar a bom porto: apesar do jogo de paciência que está a enfrentar, a SAD acredita que os derradeiros dias de janeiro vão trazer comunhão, ultrapassando diferenças com... cedências.