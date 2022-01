há 21 min 08:05

Tomás Ribeiro assina hoje com o Grasshopper



Luís Manuel Neves

Tomás Ribeiro viaja hoje para a Suíça para assinar contrato com o Grasshopper, válido por três anos meio. O negócio com o Belenenses SAD está concluído e faltam apenas os exames médicos – a realizar durante o dia de hoje – para a transferência do central de 22 anos ser oficializada. Segundo apurou Record, o clube suíço irá desembolsar um milhão de euros para garantir os serviços de Tomás Ribeiro.