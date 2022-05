há 1 horas 08:44

Sporting pronto para gerir Slimani após caso com Rúben Amorim





O caso que colocou Slimani no centro da discussão do universo leonino promete continuar a dar muito que falar em pleno mercado de transferências. Descartado das opções de Rúben Amorim para a próxima temporada, no seguimento da falta de compromisso e empenho que lhe foram apontados pelo treinador dos leões, o avançado foi riscado, começou a treinar à parte, partindo para férias ao mesmo tempo do restante plantel, já a pensar numa solução rumo a 2022/23. Slimani procura resolver o seu futuro, que deve passar por fora de Portugal, e já suscita interesse de alguns clubes. Depois do Al Hilal (Arábia Saudita) ter sido apontado à cobiça do ponta-de-lança argelino, surge desta feita também o Fenerbahçe na corrida pelo jogador.