há 51 min 08:22

Palhinha em alta disputa em Inglaterra: Fulham intromete-se e tenta desviá-lo do Wolves



Paulo Calado

Horas loucas com João Palhinha como protagonista: começamos com um dado adquirido, o facto de o médio, de 26 anos, ir jogar na Premier League na próxima temporada. Onde? Tal como Record adiantou ao final da noite de ontem, existe um princípio de acordo do Wolverhampton com o Sporting pelo futebolista, mas entretanto o Fulham, comandado por Marco Silva, intrometeu-se na contratação do leão. Leia aqui o artigo na íntegra.