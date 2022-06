há 41 min 08:56

Palhinha escolhe Wolverhampton de Bruno Lage



Sporting CP

Palhinha tornou-se no protagonista do mercado do Sporting, quando o defeso ainda nem abriu oficialmente, e desperta uma luta a dois, entre Wolverhampton e Fulham. Tal como Record avançou, o futuro do médio de 26 anos passará pela Premier League e, mesmo com os cottagers a intrometerem-se num possível acordo entre os lobos e os leões pelo jogador, o desejo do futebolista passa por rumar à formação de Bruno Lage.