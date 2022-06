há 47 min 09:18

Man. United já escolheu alvo milionário para fazer companhia a Ronaldo e nem o salário é um problema



Reuters

A 'revolução' no Manchester United de Ten Hag continua e, segundo avança o 'The Sun', os red devils estão de olho num reforço que faria uma dupla de sonho com Cristiano Ronaldo no ataque. Trata-se de Robert Lewandowski. O avançado, que está de saída do Bayern Munique, já parece ter revelado a sua preferência pelo Barcelona, mas a frágil situação financeira do clube catalão pode acabar por desviá-lo para Old Trafford.