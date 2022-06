há 1 horas 08:33

Limpeza no plantel: Umaro Embaló no lote das saídas da equipa B do Benfica



Rui Minderico

Umaro Embaló é um dos jogadores no lote de saídas do Benfica neste mercado de verão, entre os elementos do plantel da equipa B, apurou Record. Como já demos conta, o extremo, de 21 anos, tem interessados não só em Portugal mas também no futebol espanhol. Saiba mais aqui.