há 1 horas 09:02

Hugo Costa é reforço do E. Amadora: Filho do presidente do Benfica vai começar nos sub-23





Ainda sem técnico oficialmente anunciado - Sérgio Vieira planifica já a época, como Record adiantou em tempo oportuno -, o Estrela da Amadora prossegue o trabalho de preparação e construção do plantel com que vai atacar a época 2022/23. Ontem, foram concretizadas três contratações para evoluir na 2ª Liga em diferentes quadrantes do terreno: baliza, defesa e meio-campo. Para o miolo, foi consumado o vínculo com Hugo Costa, cujo sobrenome indicia a herança genética com que chega à Reboleira: o médio-ofensivo de 23 anos é filho de Rui Costa, atual presidente do Benfica, deixou a Académica e vai reforçar o plantel sub-23 do Estrela da Amadora