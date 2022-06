há 44 min 08:42

FC Porto ganha força na negociação por João Victor





Nem sempre a concorrência é algo positivo. No mercado de transferências é esse o caso, pelo menos na ótica dos clubes compradores, e é essa diminuição da competitividade que, no dossiê relativo a João Victor, promete vir a ser um importante argumento para o FC Porto. Os dragões têm agora o seu poder negocial reforçado no que a este alvo diz respeito, pois, de acordo com as informações recolhidas por Record, o Corinthians, clube que detém os direitos de inscrição do central, já foi informado de que o Benfica não dará seguimento a qualquer oferta.