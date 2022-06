há 1 horas 09:10

Presidente do Santos recebe mais de 100 mensagens sobre Neymar



A notícia de que Neymar pode estar de saída do PSG teve repercussões... no Santos, clube brasileiro de onde o avançado saiu em 2013 rumo ao Barcelona. O presidente do Peixe, Andrés Rueda, contou que recebeu "mais de 100 mensagens", adiantando que seria "imaturo" se não tomasse nenhuma atitude. O dirigente contou que "estão a ser levadas a cabo várias ações", mas não especificou quais. O 'Globo Esporte' avança, no entanto, que o Santos não fez nenhum contacto para tentar repatriar Neymar.