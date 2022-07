há 1 horas 08:51

Alcantar reserva bilhete para Lisboa: central a caminho do Sporting





Jesús Alcantar viveu na madrugada de ontem uma desilusão, com o precoce afastamento dos sub-20 do México aos pés da Guatemala, nos quartos-de-final do torneio de apuramento da Concacaf para o Mundial da categoria e para os Jogos Olímpicos de 2024. A derrota, no entanto, coloca o central a caminho... de Alvalade, pois tem, agora, via verde para rumar a Lisboa e iniciar a aventura no Sporting. O central de 18 anos, apurou Record, já tem viagem para Portugal prevista e é esperado a partir do próximo dia 10.