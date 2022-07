há 45 min 09:00

Otamendi pode sair do Benfica no inverno





A eventual contratação de João Victor também permite colmatar a possível saída de Otamendi no inverno. O defesa, de 34 anos, tem contrato por mais uma temporada, mas o desejo de terminar a carreira no River Plate pode levá-lo a deixar a Luz mais cedo. Nesse sentido, o clube argentino até já negoceia com o jogador com o objetivo de antecipar a transferência do central para logo depois do Mundial’2022, que vai ser disputado entre novembro e dezembro.