há 1 horas 08:18

Belenenses tem mais 3 reforços





Continua em marcha a versão 2022/23 do Belenenses, que vai disputar a Liga 3. Os azuis do Restelo anunciaram três reforços, que estarão em breve às ordens do novo técnico Bruno Dias. Tratam-se do guarda-redes Daniel Azevedo (ex- Sertanense), do médio Hélio Cruz (ex- Amora) e do avançado João Costa (ex- Loures).