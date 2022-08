há 1 horas 07:48

Nuno Santos entra no radar do V. Guimarães





O futuro de Nuno Santos ainda está por definir, mas pode perfeitamente passar pela continuidade em Portugal. Depois de uma época de grande visibilidade no P. Ferreira, a melhor da carreira, inclusive, o médio do Benfica entrou agora no radar do Vitória, emblema que deve ver o meio-campo desfalcado com as saídas de André Almeida e Alfa Semedo até ao final do mercado.