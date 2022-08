há 1 horas 08:51

Jovane rói a corda e tem colocação dificultada





O Sporting tem-se deparado com dificuldades para solucionar o dossiê de Jovane, um de seis jogadores que não contam para Rúben Amorim e ainda não têm o futuro definido. O caso do internacional cabo-verdiano acaba por ser distinto dos demais, pelo facto de terminar contrato já em 2023, o que obriga a SAD a encontrar uma solução no imediato sob pena de o ver sair a custo zero no próximo inverno, e também por não se ter mostrado convencido com as hipóteses que lhe foram apresentadas até à data, sabe Record