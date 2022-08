Chelsea atrás de Aubameyang

O Chelsea estará na corrida por Aubameyang. O jornalista Fabrizio Romano dá conta que as negociações com o gabonês já terão começado

Here we go! The latest EXCLUSIVE transfer news brought to you by @FabrizioRomano...



Is there truth in Jamie Vardy to Manchester United?



Why Jules Kounde chose Barcelona



? Aubameyang to Chelsea?



? Benjamin Sesko's future, Destiny Udogie to Tottenham, and more!