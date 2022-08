há 1 horas 09:06

Proposta por Hugo Souza





O Estoril continua no mercado de transferências e, segundo a imprensa brasileira, apresentou uma proposta de empréstimo pelo guarda-redes do Flamengo, Hugo Souza. A oferta contemplava a cedência por uma temporada, com uma cláusula de opção de compra. No entanto, o Mengão não irá libertar o guardião de 23 anos.