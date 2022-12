há 1 horas 08:21

Porro a escaldar: lateral do Sporting ganha força no mercado



Vítor Chi

Entre os ativos do Sporting que surgem com maior força no mercado, Porro é aquele que concentra as principais atenções, pois promete agitar já o mês de janeiro. Ligado contratualmente ao Sporting até junho de 2025, o ala direito de 23 anos tem despertado a cobiça de vários clubes, entre eles o Tottenham, como Record noticiou em primeira mão a 5 de dezembro. Leia aqui o artigo na íntegra.