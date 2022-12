há 18 min 09:10

Juventus quer segurar Rabiot



Reuters

Depois de um bom desempenho no Mundial do Qatar, Adrien Rabiot entrou no radar de vários clubes, mas a Juventus já trabalha no sentido de tentar segurar o médio francês. Segundo o site 'Goal.com', dirigentes dos bianconeri e a mãe do jogador, Veronique, que é a sua empresária, tiveram uma primeira reunião nos últimos dias com o intuito de discutir a renovação do contrato, qu termina no final da época.