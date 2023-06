há 54 min 08:03

Conceição não deixa cair David Carmo





David Carmo é um nome intocável no quadro de jogadores que Sérgio Conceição tem idealizado para a próxima época. Não obstante o facto de o central, de 23 anos, ter atravessado uma temporada de estreia difícil, perseguido pelo estigma dos 20 milhões de euros que o FC Porto investiu na sua contratação, no verão passado, o técnico continua a confiar no potencial do jovem defesa, acreditando que a explosão vai ser uma realidade já na campanha que se avizinha.