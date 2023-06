há 39 min 08:41

Thiago Motta apontado ao PSG



Reuters

Depois de as negociações para a contratação de Julian Nagelsmann terem colapsado, o PSG parece ter virado as atenções para Thiago Motta, treinador brasileiro do Bolonha. Motta, de 40 anos, conhece bem o clube, pois jogou no Parque dos Príncipes entre 2012 e 2018, ano em que anunciou o final da carreira.